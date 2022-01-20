Je suis tombée en amour du cédrat à la fin du printemps dernier et il était un peu tard alors, pour vous faire envie avec cette recette de confiture de cédrat ultra facile. Mais la saison est revenue !
Avec de bons cédrats parfumés, cette confiture pas trop sucrée est absolument fabuleuse. Dégustée avec un chèvre rôti au four, le bonheur…
Tous ceux qui ont gouté à ma confiture de cédrat (devrais-je dire marmelade de cédrat peut-être ?) ont été subjugués par cette saveur particulière, ni douce ni amère.
Contrairement à la confiture d’orange amère qui est longue à préparer car il faut découper toutes les écorces, la confiture de cédrat sera très rapide à faire si vous avez une mandoline digne de ce nom. La peau est tendre et le cédrat est très facile à émincer. Cela prend quelques minutes.
La cuisson reste longue mais ne demande pas trop de présence et pas besoin de tourner en continu.
Par contre, le cédrat reste assez cher…Cela dit, faite maison, cette confiture bio reste abordable.
Difficulté 1,5 / 5
Préparation 10 minutes
Pré-cuisson 20 minutes
Repos 12 à 24 heures
Cuisson 1 heure environ
Recette confiture de cédrat
Ingrédients : pour 6 pots
1 kilo de cédrats bio bien joufflus et bien mûrs
1 jus de citron
800 g de sucre blond de canne bio
3 pincées de fleur de sel (facultatif)
1,1 litre d’eau de source
Progression :
- Laver, brosser les cédrats et les essuyer
- Les couper en 2 dans le sens de la longueur. Les émincer finement avec une mandoline (1 MM environ)
- Placer les cédrats émincés dans une grande casserole et ajouter l’eau froide
- Faire bouillir à feu moyen pendant 20 minutes. Sortir du feu et ajouter le sucre
- Couvrir et laisser reposer à température ambiante pendant 12 à 24 heures
- Après repos, ajouter le jus de citron et bien remuer
- Mettre à cuire à feu vif pendant 1 heure environ. Remuer régulièrement surtout à la fin de la cuisson
- La confiture de cédrat est cuite quand elle commence à épaissir
- Pendant la cuisson, ébouillanter les pots et les couvercles et les placer à l’envers sur un torchon propre
- Verser la confiture de cédrat encore chaude dans les pots. Fermer et retourner les pots
- Conserver au frais de préférence, surtout si c’est pour longtemps
Prêt ? 1,2,3…Dégustez……la confiture de cédrat en sucré-salé avec du fromage de chèvre ou sur des crêpes !
Astuces pour réussir cette recette de confiture de cédrat ultra facile
Les cédrats : choisissez de bons cédrats bien frais, joufflus et parfumés. Le cédrat s’abime vite surtout à la fin de la saison, ne tardez pas à l’utiliser. Mieux vaut l’émincer tout de suite après achat et le laisser macérer plus longtemps avec le sucre plutôt que de le faire attendre.
La saison du cédrat Sicilien dure de mi-décembre à mi-mars. Il est réputé en Corse et en Sicile. Les miens proviennent directement du producteur de Sicile.
D’autres recettes vont suivre avec du cédrat cru en carpaccio en accompagnement, une révélation pour moi !
La fleur de sel : c’est un petit plus subtil qui reste facultatif.
La cuisson : elle peut être menée à feu vif. Cependant, il faut au cédrat le temps de bien confire. Ici émincé finement, il était bien translucide assez rapidement. Remuez en cours de cuisson pour éviter que la confiture de cédrat n’attache à la casserole.
Dans la première fournée du printemps dernier, les cédrats étaient plus murs et la confiture un peu plus cuite. Ce qui explique la couleur plus dorée.
Le sucre : ici, j’ai diminué la quantité de sucre au minimum. Moins, j’ai peur que la confiture se conserve mal.
La conservation : par précaution, je conserve mes confitures peu sucrées au réfrigérateur. Il faut dire que je fais plus de confiture que ce que nous consommons et je les garde souvent plusieurs années.
Après ouverture, le pot soit être consommé rapidement.
Les utilisations de la confiture de cédrat : en sucré-salé avec du fromage ou avec du chèvre fondu, c’est un must. Plus classique, avec des crêpes sans lait, du fromage blanc ou sur des tartines.
Confiture de cédrat ultra facile
Ingrédients
- 1 kilo de cédrats bio bien joufflus et bien mûrs
- 1 jus de citron
- 800 g de sucre blond de canne bio
- 3 de fleur de sel (facultatif)
- 1,1 litre d’eau de source
Progression
- Laver les cédrats et les essuyerLes couper en 2 dans le sens de la longueur. Les émincer finement avec une mandoline (1 MM environ)
- Placer les cédrats émincés dans une grande casserole et ajouter l’eau froide. Faire bouillir à feu moyen pendant 20 minutes. Sortir du feu et ajouter le sucre. Couvrir et laisser reposer à température ambiante pendant 12 à 24 heures
- Après repos, ajouter le jus de citron et bien remuer. Mettre à cuire à feu vif pendant 1 heure environ. Remuer régulièrement surtout à la fin de la cuisson
- La confiture de cédrat est cuite quand elle commence à épaissir. Pendant la cuisson, ébouillanter les pots et les couvercles et les placer à l’envers sur un torchon propre. Verser la confiture de cédrats encore chaude dans les pots. Fermer et retourner les pots
- Conserver au frais de préférence si c’est pour longtemps
ASTUCES
Pourquoi faire cette recette de confiture de cédrat ?
Cette confiture d’agrume est fabuleuse. Inabordable en bio toute faite, elle est très facile à réussir à la maison et l’on peut ainsi diminuer la quantité de sucre.
Il ne reste plus qu’à trouver de bons cédrats !
La recette est la même pour d’autres agrumes du même style comme la main de bouddha (mais je n’ai pas essayé).
Avec cette recette, je participe au défi du mois du site Recettes.de sur le thème « Cuisinons les agrumes ».
75 Commentaires
J’ai testé cette confiture, je ne suis pas du tout convaincu. Pour 1kg de cédrat, j’ai bien obtenu 6 pots, mais seulement 2 ont pu recevoir le jus de cuisson. Les 4 utres contiennent des peaux de cédrat confites…
Bonjour,
Quel dommage.
Peut être que la cuisson est allée trop vite ? ou trop longue
Merci 🙏 Valérie pour cette délicieuse 😋 recette ultra simple. C’est la deuxième fois que je la fais, c’est une réussite et un régal avec les crêpes, brioche, yaourt…. Je vais essayer avec du fromage.
Merci pour ce retour.Cette confiture est tellement bonne…
J’ai essayé cette année d’en faire quelques pots avec de la vanille. Interessant aussi si on aime la vanille !
Grand merci pour cette confiture merveilleuse.
Je ne connaissais pas et je n’avais utilisé les cédrats qu’une fois pour les faire confits.
J’ai suivi votre recette à la lettre et j’ai obtenu un résultat divin. Légèrement amère, pas trop sucrée et avec un goût indéfinissable. Du coup, je suis retournée chercher 2 kgs de cédrat avant la fin de la saison. Avec 15 pots, j’ai de quoi voire venir!
Merci beaucoup. Bien cordialement.
Je vois qu’il y a une nouvelle fan de cette confiture !
Rare sont ceux qui résistent à ce parfum merveilleux.
Belle journée
Bonjour,
J’ai une question…dans la 1ere étape, faut-il faire bouillir avec ou sans couvercle…j’ai fait bouillir sans couvercle et l’eau s’est beaucoup évaporée…j’en ai rajouté..donc c’est peut être mieux de couvrir ?
Merci en tout cas pour la recette..
Bonsoir,
Je fais cuire sans couvercle à feu moyen.
Pas sure que cela soit de l’évaporation, les cédrats commencent à gélifier.
La confiture est elle réussie au final ?
Bonjour Valérie, j’aime les confitures d’agrumes. J’ai découvert il y a fort mongtemps en Corse la confiture bio de cédrat cuite par les Vincensini. On la trouve facilement dans la plupart des magasins bio. Je l’adore car elle a l’amertume des agrumes mais elle est particulièrement douce.
Le problème c’est qu’un pot de 360 g atteint aujourd’hui le prix excessif de 5,50€, soit 15€ le kilo. J’en consomme 3 pots / an, en alternance avec d’autres confitures.
Je me suis donc dit que j’allais finalement réaliser moi-même ma confiture de cédrat en appliquant votre recette bienvenue.
J’ai acheté un kg de cédrats bio pour 3,50€, soit 2 cédrats murs, couleur jaune dorée, et 800g de sucre bio de canne en vrac. J’ai laissé attendre les 2 cédrats 10 jours et lancé la recette dans une bassine en cuivre de taille moyenne en respectant scrupuleusement vos indications. Bilan :
– 1,8 kg de confiture pour 5,50 € !!😁
– une confiture plus amère que celle des Vincensini, bien qu »en fin de cuisson j’ai rajouté 150 g de sucre pour essayer de calmer cette ertume
– je suis content d’avoir ma propre confiture de cédrat, mais elle est loin de valoir celle des Vincensini, tellement plus parfumée et douce.
Auriez-vous les unes et les autres une solution pour réduire cette amertume excessive lors d’une prochaine fois ?
Est-ce que, par exemple, réduire l’apport de citron à un demi et ajouter une cuillère à café de pectine de fruit (non amidée, bien sûr) pour réduire sensiblement le temps de cuisson et donc l’évaporation d’eau serait une première piste possible à suivre ?
Bonsoir Erik,
Bravo pour cette future autonomie en confiture ! Pas très cher 3,50 euros le kilo de cédrats. Pas trouvé à ce prix du bio à Lyon même en direct de Sicile.
De mon côté, je trouve cette confiture très peu amère et beaucoup moins que l’orange amère. Et j’adore cette légère amertume.
Il faut utiliser des fruits bien mûrs pour avoir le moins d’amertume. Ou peut être blanchir les peaux au préalable.
Réduire le temps de cuisson ne serait pas du tout une bonne solution à mon sens. .
Pour moi, chaque fournée de confiture est différente selon la maturité du fruit et la vitesse de cuisson. Et je ne sais pas comment font les pros pour avoir toujours la même régularité.
Si je croise un pot de la confiture des Vincensini à Lyon (???) je l’achèterai pour voir !
En cours……………
Cédrats de Sicile
Suite à la dégustation
Cédrats confits à suivre………
En tous cas ca embaume la maison 😀
Humm…je pense que vous allez vous régaler.
Belle journée
C’est la deuxième fois que je réalise cette recette avec les bons cédrats bios siciliens.
Ma petite adaptation consiste à prélever de ma marmite une bonne moitié de la confiture quand elle est cuite, donner un rapide coup de pied mixeur, et remettre le tout ensemble.
Cela permet d’avoir une texture facile à étaler et de garder tout de même des morceaux qui sont typiques des marmelades d’agrumes !
C est un régal ! Merci pour la recette !
Ah oui, c’est une bonne idée en effet. J’essayerai l’année prochaine.
Merci pour le retour
Totalement addictif. J’en mets au milieu de mon gâteau de riz avant cuisson. Je le sers avec une confiture d’oranges douces à l’eau de fleur d’oranger. Duo délicatement raffiné…
Merci pour cette bonne recette.
Oui je suis bien d’accord ! Très addictif.
En effet, votre duo doit etre parfait.
Merci pour ce retour et belle soirée
Un peu d’humour !!!
Bonjour,
Le cédrat , un fruit que je ne connaissais pas …
Après avoir lu votre recette de confiture (et ayant en général confiance dans toutes vos propositions ) , je me suis précipitée chez BIOCOOP pour acheter ces fameux « cédrats »!
Je suis très envieuse de votre expérience …car « ma » confiture n’avait au mieux que le gout d’un citron un peu passé …Pas du tout cette saveur que vous relatez et qui me rend jalouse…
Les cédrats de ce Bio coop, à ce moment là ,ne méritait pas la finesse de votre recette !!
Mais je continuerai à vous croire car votre site toujours sensible a la qualité des produits est formidable d’inventivité !
Merci.
Françoise
Oh quel dommage.
Cette confiture est tellement magique…
Je viens d’en faire 3 fournées ce week end.
Peut être en effet qu’il y avait un soucis avec les cédrats. Ils sont à maturité plutôt en février (en tous cas, ceux de Sicile).
J’espère que vous retenterez cette confiture l’année prochaine…. A moins que vous n’aimiez pas cette saveur particulière du cédrat, cela peut arriver !
Belle soirée
Je viens de terminer ma confiture de cédrats.
Bien franchement, elle est à la hauteur de mes espérances.
Très agréable, pas trop sucrée, saveur relativement puissante bref, un régal.
Je garde cette recette que je vais faire et refaire…
Merci pour ce partage.
Bonsoir Anny,
Merci pour ce retour.
Quand on a gouté à cette confiture, c’est difficile d’y résister en effet !
Je viens d’acheter 5 kilos de cédrats pour ma confiture annuelle…
Bonjour,
J’ai la chance de pouvoir produire des cédrats main de Bouddha chez moi en pot sous serre (sud toulousain). J’ai déjà fait des confitures de citrons (même provenance) et j’avais mélangé mes cédrats râpés, délicieuse préparation avec ce goût subtil du cédrat. Je tente cette fois le cédrat seul…
Quelle chance…
Cela doit être un délice, citron-cédrat. Mais cédrat seul est absolument magique de subtilité.
Hate d’avoir votre retour.
Première expérience avec des cédrats qui ont mûri à Mexico ! J’ai suivi la recette à la lettre et c’est une réussite. Sur une tartine beurrée au petit déjeuner un délice , juste ce qu’il faut d’amertume pour rappeler ce fruit impressionnant . Merci pour la recette.
Génial. Quand on aime cette confiture, on devient vraiment accro !
Les cédrats siciliens viennent de moins loin 😉
Belle soirée
Je suis votre recette mais je me posais la question pour l’amertume car j’ai lu des recettes où ils trempent les cédrats dans l’eau plusieurs heures et ils changent l’eau pour enlever l’amertume. Qu’en pensez-vous ? Merci
Bonjour,
Selon moi ce n’est pas nécessaire. C’est justement la légère amertume du cédrat qui en fait tout son charme – beaucoup moins amr que l’orange amère cependant.
Cela faisait un moment que j’avais enregistré cette recette et je l’ai enfin réalisée cette semaine. Un délice🤩🤩. Je me sers du m.cuisine pour la cuisson et j’ai obtenu une jolie marmelade. Pendant la macération, je mets un peu de sucre de canne ,puis pour la cuisson 500g de sucre gélifié pour 1 kg de fruits. A refaire. Chez nous on la mange au petit déjeuner .
Extra ! Cette confiture est assez addictive. et tous ceux qui la découvrent sont subuggés…