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Je suis tombée en amour du cédrat à la fin du printemps dernier et il était un peu tard alors, pour vous faire envie avec cette recette de confiture de cédrat ultra facile. Mais la saison est revenue !

Avec de bons cédrats parfumés, cette confiture pas trop sucrée est absolument fabuleuse. Dégustée avec un chèvre rôti au four, le bonheur…

Tous ceux qui ont gouté à ma confiture de cédrat (devrais-je dire marmelade de cédrat peut-être ?) ont été subjugués par cette saveur particulière, ni douce ni amère.

Contrairement à la confiture d’orange amère qui est longue à préparer car il faut découper toutes les écorces, la confiture de cédrat sera très rapide à faire si vous avez une mandoline digne de ce nom. La peau est tendre et le cédrat est très facile à émincer. Cela prend quelques minutes.

La cuisson reste longue mais ne demande pas trop de présence et pas besoin de tourner en continu.

Par contre, le cédrat reste assez cher…Cela dit, faite maison, cette confiture bio reste abordable.

Difficulté 1,5 / 5

Préparation 10 minutes

Pré-cuisson 20 minutes

Repos 12 à 24 heures

Cuisson 1 heure environ

Recette confiture de cédrat

Ingrédients : pour 6 pots

1 kilo de cédrats bio bien joufflus et bien mûrs

1 jus de citron

800 g de sucre blond de canne bio

3 pincées de fleur de sel (facultatif)

1,1 litre d’eau de source

Progression :

Laver, brosser les cédrats et les essuyer

Les couper en 2 dans le sens de la longueur. Les émincer finement avec une mandoline (1 MM environ)

Placer les cédrats émincés dans une grande casserole et ajouter l’eau froide

Faire bouillir à feu moyen pendant 20 minutes. Sortir du feu et ajouter le sucre

Couvrir et laisser reposer à température ambiante pendant 12 à 24 heures

Après repos, ajouter le jus de citron et bien remuer

Mettre à cuire à feu vif pendant 1 heure environ. Remuer régulièrement surtout à la fin de la cuisson

La confiture de cédrat est cuite quand elle commence à épaissir

Pendant la cuisson, ébouillanter les pots et les couvercles et les placer à l’envers sur un torchon propre

Verser la confiture de cédrat encore chaude dans les pots. Fermer et retourner les pots

Conserver au frais de préférence, surtout si c’est pour longtemps

Prêt ? 1,2,3…Dégustez……la confiture de cédrat en sucré-salé avec du fromage de chèvre ou sur des crêpes !

Astuces pour réussir cette recette de confiture de cédrat ultra facile

Les cédrats : choisissez de bons cédrats bien frais, joufflus et parfumés. Le cédrat s’abime vite surtout à la fin de la saison, ne tardez pas à l’utiliser. Mieux vaut l’émincer tout de suite après achat et le laisser macérer plus longtemps avec le sucre plutôt que de le faire attendre.

La saison du cédrat Sicilien dure de mi-décembre à mi-mars. Il est réputé en Corse et en Sicile. Les miens proviennent directement du producteur de Sicile.

D’autres recettes vont suivre avec du cédrat cru en carpaccio en accompagnement, une révélation pour moi !

La fleur de sel : c’est un petit plus subtil qui reste facultatif.

La cuisson : elle peut être menée à feu vif. Cependant, il faut au cédrat le temps de bien confire. Ici émincé finement, il était bien translucide assez rapidement. Remuez en cours de cuisson pour éviter que la confiture de cédrat n’attache à la casserole.

Dans la première fournée du printemps dernier, les cédrats étaient plus murs et la confiture un peu plus cuite. Ce qui explique la couleur plus dorée.

Le sucre : ici, j’ai diminué la quantité de sucre au minimum. Moins, j’ai peur que la confiture se conserve mal.

La conservation : par précaution, je conserve mes confitures peu sucrées au réfrigérateur. Il faut dire que je fais plus de confiture que ce que nous consommons et je les garde souvent plusieurs années.

Après ouverture, le pot soit être consommé rapidement.

Les utilisations de la confiture de cédrat : en sucré-salé avec du fromage ou avec du chèvre fondu, c’est un must. Plus classique, avec des crêpes sans lait, du fromage blanc ou sur des tartines.

Imprimer la recette Confiture de cédrat ultra facile Une confiture ni douce ni amère et pas trop sucrée 3.99 de 60 évaluations Temps de préparation : 10 minutes min Temps de cuisson : 1 heure h Précuisson : 20 minutes min Portions : 6 pots Ingrédients 1x 2x 3x 1 kilo de cédrats bio bien joufflus et bien mûrs

1 jus de citron

800 g de sucre blond de canne bio

3 de fleur de sel (facultatif)

1,1 litre d’eau de source Progression Laver les cédrats et les essuyerLes couper en 2 dans le sens de la longueur. Les émincer finement avec une mandoline (1 MM environ)

Placer les cédrats émincés dans une grande casserole et ajouter l’eau froide. Faire bouillir à feu moyen pendant 20 minutes. Sortir du feu et ajouter le sucre. Couvrir et laisser reposer à température ambiante pendant 12 à 24 heures

Après repos, ajouter le jus de citron et bien remuer. Mettre à cuire à feu vif pendant 1 heure environ. Remuer régulièrement surtout à la fin de la cuisson

La confiture de cédrat est cuite quand elle commence à épaissir. Pendant la cuisson, ébouillanter les pots et les couvercles et les placer à l’envers sur un torchon propre. Verser la confiture de cédrats encore chaude dans les pots. Fermer et retourner les pots

Conserver au frais de préférence si c’est pour longtemps ASTUCES Les utilisations de la confiture de cédrat : en sucré-salé avec du fromage ou avec du chèvre fondu, c’est un must. Plus classique, avec des crêpes sans lactose, du fromage blanc ou sur des tartines. © 123degustez.fr

Pourquoi faire cette recette de confiture de cédrat ?

Cette confiture d’agrume est fabuleuse. Inabordable en bio toute faite, elle est très facile à réussir à la maison et l’on peut ainsi diminuer la quantité de sucre.

Il ne reste plus qu’à trouver de bons cédrats !

La recette est la même pour d’autres agrumes du même style comme la main de bouddha (mais je n’ai pas essayé).

Avec cette recette, je participe au défi du mois du site Recettes.de sur le thème « Cuisinons les agrumes ».