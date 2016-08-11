Utilisation du menu déroulant des recettes, thématiques, interviews, etc.
la page des recettes s’affiche avec plusieurs selections
Exemple « cake », tapez cake dans la section « Que voulez-vous cuisiner ? » puis clic sur la loupe.
Choisir le tri par ordre alphabétique ou autre puis clic sur valider
Choisir une saison ou intemporel puis clic sur valider
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